بعد تخطي المغرب.. فيتوريا يوجه رسالة لمنتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حرص البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، على تهنئة لاعبي فريق الفراعنة الصغار بعد فوزهم على المغرب في بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية، اليوم الأحد.

وتمكن منتخب مصر للشباب، الذي يقوده المدرب محمود جابر، من الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 2-1، بعد التأخر بهدف في مباراة الدور ربع النهائي، ليبلغ الفريق الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد شقيقه الجزائري في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وكتب فيتوريا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستاجرام" تعليقًا على المباراة "أحسنتم يا شباب، أداء ممتاز، إلى التحدي المقبل".

وتولى فيتوريا مهمة تدريب منتخب مصر الأول خلفًا للمقال من منصبه إيهاب جلال، لكن المدرب البرتغالي لم يخض أي مباراة مع الفراعنة حتى الآن.