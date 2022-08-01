طلائع الجيش يواصل تألقه ويفوز على الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز طلائع الجيش على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

أحرز طلائع الجيش الهدف الأول سريعا عن طريق علي الزاهدي، بعد خطأ فادح من دفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف الثاني عن طريق أحمد سمير بعد رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ليضعها معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وقلص بنجامين بواتنج النتيجة وأحرز الهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 74 من زمن المباراة بعد متابعته كرة جاءت من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 44 محتلا المركز الرابع في المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 33 محتلا المركز العاشر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري خلال المباراة كالآتي :

حراسة المرمى :صبحي سليمان.

خط الدفاع :هشام صلاح، السيد سالم، محمود شبانه، عبد الله نصيب، صبري رحيل .

خط الوسط :مانجا، كريم الديب، عبد الغني محمد.

خط الهجوم :أحمد عادل ميسي، بنجامين بواتنج.

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – علي الفيل – مصطفى الزناري – حسن مجدي

خط الوسط: مهند لاشين – محمد جابر – عمرو السيسي

خط الهجوم: علي الزاهدي – ميدو جابر – رجب عمران