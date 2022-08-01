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الجزائر تعبر تونس وتواجه مصر بنصف نهائي كأس العرب للشباب

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محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أكمل منتخب الجزائر للشباب عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة.

وتغلب منتخب الجزائر 1 / صفر على منتخب تونس، اليوم الأحد، في آخر مباريات دور الثمانية بالبطولة، التي تستضيفها المملكة العربية حتى السادس من أغسطس القادم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حاجي عفاري، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وضرب منتخب الجزائر موعدا في الدور قبل النهائي مع منتخب مصر، الذي تغلب 2 / 1 على منتخب المغرب في وقت سابق اليوم بدور الثمانية.

في المقابل، يلتقي منتخب فلسطين مع منتخب السعودية في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الفائزان من اللقائين في المباراة النهائية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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