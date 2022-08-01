ليفربول يخسر من ستراسبورج بثلاثية.. وصلاح يغيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة قاسية صفر / 3 أمام ضيفه ستراسبورج الفرنسي، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب (آنفيلد) في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وغاب عن المباراة اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة مانشستر سيتي أمس السبت في كأس الدرع الخيرية، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

وافتتح ستراسبورج التسجيل مبكرا عن طريق أدريان توماسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف حبيب دياللو الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 14.

وعاد توماسون لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لستراسبورج وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 21.

وتأتي تلك الخسارة بعد ما يقرب من 24 ساعة من تتويج ليفربول بلقب الدرع الخيرية، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مانشستر سيتي أمس السبت على ملعب (كينج باور)، معقل فريق ليستر سيتي، وهو ما دفع الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق الأحمر، للدفع بعدد من العناصر البديلة في لقاء اليوم.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه فولهام يوم السبت المقبل، حيث يطمح للتتويج بلقب البطولة العريقة، الذي فقده في الموسمين الماضيين لمصلحة مانشستر سيتي.