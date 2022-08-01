الامارات | نادي الإمارات يعلن التعاقد الرسمي مع 15 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يعلن التعاقد الرسمي مع 15 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات عن تعاقداته الجديدة للموسم المقبل التي شملت 15 لاعباً، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحافية للنادي بحضور رئيس مجلس الإدارة يوسف البطران، وعضو الإدارة سالم الشحي، ومشرف الفريق الأول عبدالله العاجل.

كما حضر اللاعبون الـ15 وهم: حارسا المرمى إبراهيم الكعبي وسعود الحوسني، وشهاب الحربي، وراشد عبدالله مال الله، وحمد حسن البلوشي، وخليفة عبدالله، وسيف السويدي، وسعيد راشد، وأحمد الياسي، والمقيم الغيني عمر كيتا، والكونغولي ايريس، والمغربي عصام سحيتيت، والبرازيلي ديوغو أكوستا، ومواطنه أندرسون موراو ديدي، والسنغالي فال مامادو.

وقال يوسف البطران «نشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، على الدعم الكبير المادي والمعنوي للنادي، ونحن محظوظون بهذه القيادة».

وأضاف «بدأنا منذ نهاية الموسم الماضي بوضع استراتيجية عودة الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين، والمؤشرات إلى الآن طيبة في تنفيذها»، وأضاف «في كرة القدم لا تستطيع التوقع بل تعمل فقط وتنتظر التوفيق من الله، ونتطلع من خلال هذه الانتدابات إلى تحقيق الصعود لدوري أدنوك في الموسم المقبل، رغم صعوبة المنافسات، وسنواصل بناء فريق قوي قادر على الظهور بشكل مميز».

كما قدم الشكر الى اللجنة الفنية على المجهود الكبير الذي بذلته مع نهاية الموسم الماضي، متمنياً التوفيق للجهاز الفني بقيادة المدرب فتحي العبيدي، والجهاز الإداري واللاعبين الجدد واللاعبين المستمرين من العام الماضي.

وشدد البطران على أنهم متقبلون للنقد وكل الآراء من الجمهور والصحافة، وقال «لا نضيق بالنقد ونسعى لأن تتبوأ كرة القدم بالإمارة موقعاً مميزاً على خارطة كرة القدم الإماراتية»، داعياً جميع اللاعبين للدفاع عن شعار النادي والسعي لتحقيق هدف الصعود.

وتقدم عبدالله العاجل بالشكر لإدارة النادي على مجهودها الكبير، والتي جعلت من هذه التعاقدات ممكنة بالتعاقد مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين، متمنياً ان يقدموا كل خبرتهم للاعبي الإمارات الموهوبين أصحاب الأعمار الصغيرة، كما رحب بالثنائي البرازيلي ديوغو وديدي، ووصفهما بالإضافة الحقيقية للفريق.

• الفريق بدأ منذ نهاية الموسم الماضي بوضع استراتيجية العودة إلى دوري أدنوك للمحترفين.

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