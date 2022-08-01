الامارات | مصفوت يسعى لضم لاعبين من الدوري الجزائري

شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يسعى لضم لاعبين من الدوري الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق مصفوت، الجزائري فؤاد بومضيل، عن سعي النادي لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى، بلاعبين من الدوري الجزائري وهما لاعب نادي وداد تلمسان الجزائري محمد أمين سماحي ولاعب نادي مولودية أيمن رحماني. كما أشار إلى أن النادي بصدد التعاقد مع لاعبين من المواطنين من أصحاب الخبرة والشباب في خط الوسط وصانع ألعاب ومهاجم ومدافعين من المقيمين.

وقال بومضيل لـ«الإمارات اليوم»: «تم تدشين الاستعدادات البدنية والفنية في ملاعب اتحاد الكرة في دبي، حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً بإشراف جهاز فني يضم معي كلاً من مدرب اللياقة البدنية أيمن نوادري ومدرب الحراس حسين الحربي ونتطلع إلى خوض سبع مباريات ودية تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى».

وأضاف: «يتطلع الجهاز الفني للفريق الأول إلى تحقيق إنجازات جيدة والوصول لأبعد نقطة في الدوري، وهذا هو الهدف الذي نعمل عليه إلا أن هذا الأمر يتوقف على نوعية اللاعبين الموجودين الذين تم اختيارهم وجاهزيتهم لكل مباراة مع مراعاة إمكانات النادي المادية بشكل خاص».

وتابع: «كلنا إصرار على تحقيق ما تصبو إليه إدارة وجمهور النادي، ونعمل من أجل ذلك ونركز خلال الاستعدادات الحالية على توظيف اللاعبين بالشكل المطلوب وخلق التناسق والتناغم في جميع حالات اللعب بينهم، وكيفية خوض المباريات ليكون الفريق جاهزاً قبل انطلاق المنافسات».

وكان مصفوت قد تعادل مع فريق الغربية بهدف لكل منهما في الودية الأولى، بينما خسر أمام الإمارات بهدف نظيف، ويخوض وديته الثالثة مع فريق برازيلي مقيم في الدولة الأربعاء المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news