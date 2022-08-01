الامارات | العين يضع شرطين لحماية مصالحه مقابل انتقال مرياح إلى الترجي التونسي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يضع شرطين لحماية مصالحه مقابل انتقال مرياح إلى الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت صفقة انتقال مدافع العين، الدولي التونسي، ياسين مرياح إلى صفوف فريق الترجي التونسي لنقطة البداية بعد أن كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، عقب خروج المدافع من الخيارات الفنية لمدرب «الزعيم» الأوكراني سيرجي ريبروف، وإعطائه الضوء الأخضر للبحث عن نادٍ آخر، وهو ما دفع الترجي إلى الدخول في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته، لكن الإدارة العيناوية وضعت شرطين لحماية مصالحها المالية وعدم رحيل اللاعب بالمجان.

وذكرت قناة «نسمة» التونسية في تقرير جديد أن مدرب الترجي نبيل معلول، مهتم بالحصول على خدمات المدافع الدولي في صفقة انتقال حر، لكن الأمور تعطلت بسبب عدم توصل ياسين مرياح لاتفاق مع إدارة نادي العين لفسخ العقد والانتقال لصفوف عملاق «باب سويقه» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت القناة إلى أن إدارة نادي العين ترغب في الحصول على مقابل مالي لحماية مصالحها، وقالت: «الإدارة في نادي العين تريد إما بيع اللاعب للترجي التونسي مباشرة أو أن يدفع ياسين مرياح قيمة فسخ العقد حتى يصبح لاعباً حراً، قرار إدارة نادي العين هو حق طبيعي لرغبتها في حماية مصالحها».

وأوردت القناة التونسية أن المدافع ياسين مرياح لايزال يواصل جهوده مع الإدارة في نادي العين من أجل فسخ العقد بالتراضي من دون دفع أي مقابل مالي حتى ينفذ الشرط الذي وضعه مسؤولو نادي الترجي من أجل التعاقد معه، والذي يتمثل في التعاقد معه في صفقة مجانية فقط.

على جانب آخر، نقل فريق العين معسكره الخارجي إلى مدينة جينبيرج النمساوية التي ستشهد المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، والذي سيستمر حتى 20 أغسطس الجاري وتتخلله ست مباريات ودية من بينها مباراتا الفيحاء السعودي والكويت الكويتي يومي الخميس والجمعة المقبلين على التوالي.

وكان «الزعيم» قد اختتم المرحلة الأولى من المعسكر في باد جوجينج الألمانية خلال الفترة من 19 يوليو وحتى أول من أمس، إذ أجرى 20 حصة تدريبية صباحية ومسائية تخللتها مواجهتان وديتان أمام فريقي هانكوفين هيلينغ وغروتر فورث المنتميين إلى دوري الدرجة الرابعة الألماني، وفاز فيهما على التوالي 1-صفر و2-1 على التوالي.

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