الامارات | الزعابي يقتنص ذهبية وزن 85 كيلوغراماً في نهائي بطولة العالم لمصارعة الذراعين

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي يقتنص ذهبية وزن 85 كيلوغراماً في نهائي بطولة العالم لمصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف لاعب المنتخب فيصل الغيص الزعابي ميدالية ذهبية جديدة لرصيد الإمارات، بإحرازه ذهبية بطولة العالم لمصارعة الذراعين التي اختتمت في هولندا قبل يومين، بعدما هزم منافسه الايطالي ريغرو روبيرتو في نهائي وزن 85 كيلوغراماً.

وقال اللاعب فيصل الغيص الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة للصعود الى منصة التتويج بعد الفوز بالميدالية الذهبية وتمثيل الامارات في بطولة العالم، وهو هدفي الذي تدربت من أجله»، مؤكداً ان «المركز الأول لم يكن ليتحقق لولا دعم مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأتقدم بالشكر الى جميع من أسهم في الفوز بالذهبية».

وتابع: «المنافسة كانت صعبة، حيث جمعت لاعبين مميزين، لكن الإصرار على تحقيق الفوز قادني إلى نيل الميدالية الذهبية بالرغم من المنافسة القوية، وطموحي تحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلاً».

يذكر أن الزعابي فاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للشرطة بالقوة البدنية.

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