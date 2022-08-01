الامارات | بلجيكا تحتضن المحطة السابعة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تحتضن المحطة السابعة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار ولينغتون في أوستند بلجيكا، اليوم، المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29، وسط مشاركة مجموعة قوية من نخبة الخيل العربية.

وتحظى سلسلة السباقات باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً وتشجيعاً لاقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم، وذلك امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتعد المحطة البلجيكية الخامسة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا وبولندا والسويد، والسابعة في مجموع المحطات بعد أن أقيمت محطتها الثانية في أميركا، وشهدت تونس استضافة أولى الجولات العربية، حيث يشارك في لقاء بلجيكا 11خيلاً في مواجهة مرتقبة تلتقي فيها أفضل مرابط الخيل العربية في أوروبا، في السباق الذي يقام لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، في بيان صحافي: «نؤكد أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية»، كما نشيد بالدعم السخي الذي تلقاه الكأس الغالية من قبل القيادة الرشيدة في سبيل ترجمة الكثير من السباقات المميزة التي تقام في أعرق المضامير الأوروبية والعالمية، مضيفاً: «إن المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، تعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا».

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