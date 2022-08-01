الامارات | «فرحان» يواجه التحدي بكأس الوثبة في «داكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحان» يواجه التحدي بكأس الوثبة في «داكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار داكس الفرنسي، اليوم، كأس الوثبة ستاليونز ـ بري داهمان للخيول عمر ثلاث سنوات، لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويجتمع للسباق 10 من نخبة الخيول الناشئة، أبرزها المهر «فرحان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، المنحدر من نسل «رباح دو كارير»، الذي يواجه التحدي من الخيول الطامحة لتحقيق الفوز.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً «صفوان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي موريسون، وقيادة ايملين ريفولت، والذي ينحدر من نسل «رازق»، و«هاكا دو سوليل» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، الذي ينحدر من نسل «منجز».

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