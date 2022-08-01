الامارات | الظفرة يغادر إلى معسكر صربيا اليوم ويخوض 4 وديات

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يغادر إلى معسكر صربيا اليوم ويخوض 4 وديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجه بعثة فريق الظفرة في السابعة من مساء اليوم عبر مطار دبي الدولي إلى صربيا لإقامة الفترة الثانية من التحضيرات استعداداً للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد أن اختتم الفريق المرحلة الأولى داخلياً بأداء مجموعة من الحصص التدريبية التي تركزت على رفع معدل اللياقة البدنية وتنفيذ بعض اللاعبين المصابين لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للملاعب.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفريق حصل على موافقة أربعة أندية لخوض لقاءات ودية أمامها وهي: النصر وكاظمة الكويتيان والحزم السعودي بالإضافة إلى فريق يدينستوفا الصربي، على أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة منتصف الشهر من أجل استكمال الإعدادات بالمرحلة الأخيرة من التحضيرات والتي ستكون في ملعب النادي الفرعي في العاصمة أبوظبي.

وكانت شركة نادي الظفرة قد أعلنت أول من أمس التعاقد مع المهاجم الهولندي، ميتشيل تي فريدي قادماً من فريق أبها السعودي، كما جددت عقد البرازيلي لوكاس كانديد ليستمر بذلك الأخير مع الفريق بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي.

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