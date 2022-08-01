الامارات | 6 ميداليات حصاد «كاراتيه الإمارات» بالبطولة العربية في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات حصاد «كاراتيه الإمارات» بالبطولة العربية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للكاراتيه للرجال والسيدات، ست ميداليات ملوّنة (ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات)، في ختام مشاركته في البطولة العربية، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وأسدل الستار عنها أول من أمس، بمشاركة ثمانية منتخبات.

واستطاع لاعبو ولاعبات الدولة على مدار يومين من المنافسات انتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي «الكاتا» رجال عبر مروان المازمي، قبل أن تضيف لاعبتا المنتخب حوراء العجمي وفاطمة خصيف سالم الميداليتين الذهبيتين الثانية والثالثة، بفوزهما بالمركز الأول في منافسات فردي «كوميتيه» سيدات لوزني تحت 50 و68 كيلوغراماً على التوالي.

كما خطف لاعب المنتخب أحمد سالم برونزية فردي «كوميتيه» رجال لوزن تحت 67 كيلوغراماً، واتبعت في منافسات «الكوميتيه» ذاتها لفردي الرجال بتتويج محمد جاسم ببرونزية وزن تحت 75 كيلوغراماً، قبل أن يشهد اليوم الختامي حصد منتخب «الكاتا» المكون من: مراون المازمي ويوسف فريدوني وعبدالغني محمد برونزية «كاتا» الفرق للرجال.

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