الامارات | منتخب السلة يتعثر أمام السعودية في «خليجي الشباب» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتعثر أمام السعودية في «خليجي الشباب» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الخسارة أمام شقيقه السعودي، بفارق 10 نقاط وبنتيجة (48-58)، في المباراة التي جمعتهما أمس، لحساب الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في البطولة الخليجية المخصصة للفئة العمرية تحت 18 عاماً، المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي حتى السادس من أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

كما شهدت الجولة انتزاع المنتخب القطري صدارة الترتيب العام بفوزه على المنتخب البحريني بفارق 16 نقطة وبنتيجة (63-47).

وتجرّع المنتخب الوطني خسارته الثالثة في الدور التمهيدي بعد تعثره في اليوم الافتتاحي، يوم الجمعة الماضي، أمام البحرين (48-68)، وبالخسارة في اليوم الثاني أمام قطر (45-61).

ونجح المنتخب السعودي في فرض أفضليته خلال الفترات الثلاث الأولى وحسم نتيجتها بواقع (13-12 و17-13 و18-11)، قبل أن يتحسّن أداء المنتخب في الدقائق الـ10 الأخيرة، انعكست على الأداء والنتيجة بنيله الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة (12-10) التي لم تكن كافية لـ«الأبيض» للعودة بنتيجة المباراة.

وبات المنتخب الوطني مطالباً بالفوز على كل من المنتخبين الكويتي والعُماني في الجولتين الختاميتين من الدور التمهيدي لضمان المركز الرابع وانتزاع آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، الذي ينطلق في الخامس من الشهر الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب، وذلك بعد أن ضمنت منتخبات قطر والبحرين والسعودية المراكز الثلاثة الأولى للدور التمهيدي.

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