الامارات | دبا الفجيرة يفتح باب الالتحاق بأكاديمية النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يفتح باب الالتحاق بأكاديمية النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة الرياضي عن فتح باب الالتحاق بأكاديمية النادي، واستئناف الأنشطة والألعاب الفردية الأخرى، ومنها السباحة وتنس الطاولة للفئات العمرية (8-18) سنة، بحيث يتم تلقي الطلبات للأطفال من عمر (8-11) سنة للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي، إضافة إلى فرق المراحل السنية (12-14-16-18) سنة، بحيث يكون التسجيل عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني للنادي، أو من خلال التواصل مع النادي مباشرة.

من جهته أوضح رئيس لجنة الألعاب الجماعية والفردية أحمد السلامي، أنه سيتم تقديم برامج رياضية تدريبية تركز على تنمية القدرات وتحسين مستوى اللياقة البدنية، ومهارات لاعبي كرة القدم من الشباب، والأنشطة الأخرى كالسباحة وتنس الطاولة،

بإشراف طاقم متميز من المدربين والمشرفين لكل المراحل العمرية، مشيراً إلى أن الهدف هو تشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الرياضات المختلفة، لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع.

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