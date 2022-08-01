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الامارات | فوز اتحاد كلباء على شامبيون بخماسية نظيفة

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محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز اتحاد كلباء على شامبيون بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء على فريق شامبيون السلوفيني بخماسية نظيفة في المباراة الودية الأولى للنمور ضمن معسكر الفريق المقام في النمسا، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

سجل أهداف اتحاد كلباء: اللاعب التوغولي بينيل مالابا، وهداف المنتخب الأولمبي ياسر حسن، وفهد باروت، وأحمد عامر، ومحمد علي، بواقع هدف لكل منهم.

وينتظر النمور مباراتين وديتين مقبلتين مع كل من نادي داينمو هيلفورت النمساوي الأربعاء المقبل، ومع نادي أثلتيك فوسبول النمساوي في السابع من أغسطس الجاري.

ويقود تدريبات النمور مدربه الإيراني فرهاد مجيدي الذي تم التعاقد معه بدلاً من الأوروغوياني خورخي دا سيلفا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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