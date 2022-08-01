شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب الشباب مواليد 2003، بنظيره الجزائري في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، المقامة بالسعودية، يوم الأربعاء القادم، الموافق الثالث من أغسطس المقبل على ملعب استاد نادي ضمك بخميس مشيط.

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق أسامة اليعقوبي، ونجح منتخب مصر للشباب في ادراك التعادل عن طريق أحمد حواش في الدقيقة 32، وسجل صلاح مصطفى "باشا" هدف الفراعنة الثاني في شوط المباراة الثاني.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة اثارة كبيرة بطرد محمد جزولى لاعب المنتخب المغربي بعد تدخل قوي على صلاح باشا.

وتأهل المنتخبان المصري والمغربي بغد الفوز في مباراتهما في دور المجموعات، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.