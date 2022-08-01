شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 31-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، تربعه على عرش صدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفا بعد مباراتي اليوم، الأحد، والتي شهدت مواجهة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بجانب لقاء وسيراميكا مع إيسترن كومبانى والمحلة مع سموحة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى كالتالي:

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 11 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

وأقيمت اليوم الأحد 31-7-2022 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز حيث التقى سيراميكا مع إيسترن كومبانى وواجه طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى بينما لعب سموحة ضد غزل المحلة.

طلائع الجيش 2 – 1 الاتحاد السكندرى

حقق طلائع الجيش فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل علي الزاهدي وأحمد سمير هدفي الطلائع بينما سجل بنجامين بواتنج هدف الاتحاد السكندري.

سيراميكا 0 – 1 إيسترن كومبانى

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد صالح من ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأشعل فريق إيسترن كومبانى صراع البقاء في الدورى العام بعدما ارتقى للمركز الخامس عشر بترتيب الجدول برصيد 27 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 27 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل 12 تعادلا و8 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف التي سجلوها.

سموحة 0 – 1 غزل المحلة

استعاد غزل المحلة ذاكرة الانتصارات على حساب سموحة بهدف دون مقابل أحرزه عبده يحيي فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المحلة، فى الجولة الـ28 للدورى ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، ويبتعد قليلا عن صراع الهبوط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة فى المركز السادس.