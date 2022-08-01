أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 31-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003 لنصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمعهما اليوم، الأحد.

طلائع الجيش يهزم الاتحاد السكندري 2 / 1 ويقتحم المربع الذهبي

حقق طلائع الجيش فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

للعام الثالث على التوالي.. نادى الصيد يتوج بدوري التنس للسيدات

توج فريق سيدات التنس الأرضي بنادي الصيد، بلقب دورى الأندية للعام الثالث على التوالي بجدارة عقب فوزه على نظيره وادى دجلة بنتيجة 5 / 4 فى المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملاعب السليمانية في الدور النهائى من البطولة.

مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب ضرب المنتخب الجزائري للشباب موعدا مع المنتخب المصري في نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب شاب محاربو الصحراء على تونس بهدف دون رد في ربع النهائي سجله اللاعب الجزائري حاجي عفاري. تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية فى النادي الأهلي، وتحديداً فى مركز الظهير الأيمن، فقد شهدت المباريات الماضية غياب محمد هاني وكريم فؤاد للإيقاف.

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد صالح من ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

استعاد غزل المحلة ذاكرة الانتصارات على حساب سموحة بهدف دون مقابل أحرزه عبده يحيي فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المحلة، فى الجولة الـ28 للدورى ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، ويبتعد قليلا عن صراع الهبوط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة فى المركز السادس.

أعلن نادى سموحة التعاقد رسمياً مع النيجيري جونيور أجاى بعد فسخ تعاقده مع النصر الليبى، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبى.

اقترب المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك السابق، من الانضمام لصفوف نادى اتحاد جدة السعودي، فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك، في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

تأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003 لنصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.