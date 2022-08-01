شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 31-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 31-7-2022 برصيد 63 نقطة، بينما حل بيراميدز في المركز الثانى برصيد 59 نقطة وجاء فريق الأهلى في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.



ترتيب الدورى المصرى اليوم

وجاء ترتيب الدورى كالتالى..طلائع الجيش 2 – 1 الاتحاد السكندرى

حقق طلائع الجيش فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل علي الزاهدي وأحمد سمير هدفي الطلائع، بينما سجل بنجامين بواتنج هدف الاتحاد السكندري.

سيراميكا 0 – 1 إيسترن كومبانى

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد صالح من ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأشعل فريق إيسترن كومبانى صراع البقاء في الدورى العام بعدما ارتقى للمركز الخامس عشر بترتيب الجدول برصيد 27 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 27 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل 12 تعادلا و8 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف التي سجلوها.

سموحة 0 – 1 غزل المحلة

استعاد غزل المحلة ذاكرة الانتصارات على حساب سموحة بهدف دون مقابل أحرزه عبده يحيي فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المحلة، فى الجولة الـ28 للدورى ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، ويبتعد قليلا عن صراع الهبوط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة فى المركز السادس.