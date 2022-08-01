شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق طلائع الجيش فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري في ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل علي الزاهدي وأحمد سمير هدفي الطلائع بينما سجل بنجامين بواتنج هدف الاتحاد السكندري.

تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره الاتحاد السكندري بتوقيع علي الزاهدي لاعب الفريق العسكري في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء ومراوغة دفاع الاتحاد وتسديدها ببراعة في الشباك.

وأهدر أحمد عادل ميسي فرصة التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25 بعدما سدد كرة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام، وعزز أحمد سمير تقدم الطلائع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يسار صبحي سليمان، حارس زعيم الثغر، بعد استقبال عرضية متقنة من مهند لاشين من الجبهة اليسرى، واستمرت النتيجة بتقدم الطلائع بهدفين حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد السكندري هدف التعديل لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 75 من عمر في المباراة ، بعد متابعته لركنية فريقه التي ارتدت من يد محمد بسام وسجلها في الشباك.

وحاول فريق الاتحاد السكندري إدراك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وهدد مرمى طلائع الجيش ولكن براعة محمد بسام واستبسال خط دفاعه وسوء توفيق لاعبي زعيم الثغر حرمه من إدراك التعادل وتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، وأحمد عبد الرحمن زولا – علي الفيل – مصطفى الزناري – حسن مجدي في الدفاع، مهند لاشين – محمد جابر – عمرو السيسي في الوسط، علي الزاهدي – ميدو جابر – رجب عمران في الهجوم.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: صبحي سليمان في حراسة المرمى، هشام صلاح – عبد الله نصيب – محمود شبانة – السيد سالم – صبري رحيل في الدفاع، أحمد نبيل مانجا – كريم الديب – عبد الغني محمد في الوسط، بينجامين بواتينج – أحمد عادل "ميسي" في الهجوم.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع فى جدول الترتيب، برصيد 44 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق، حيث حقق 11 انتصار مقابل 11 مباراة انتهت بالتعادل و6 هزائم فقط، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول الترتيب، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.