شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يهنئ منتخب الشباب: أداء ممتاز.. إلى التحدي القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأول، التهنئته لمنتخب الشباب مواليد 2003، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، على حساب المغرب ومواجهة الجزائر في الدور القادم.

وكتب فيتوريا عبر إنستجرام: "أحسنتم يا شباب.. أداء ممتاز.. إلى التحدي القادم".

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق أسامة اليعقوبي، ونجح منتخب مصر للشباب في إدراك التعادل عن طريق أحمد حواش في الدقيقة 32، وسجل صلاح مصطفى "باشا" هدف الفراعنة الثاني في شوط المباراة الثاني.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة إثارة كبيرة بطرد محمد جزولى لاعب المنتخب المغربي بعد تدخل قوي على صلاح باشا.

وتأهل المنتخبان المصري والمغربي بغد الفوز في مباراتهما في دور المجموعات، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.