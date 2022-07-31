961 مليون ريال دعم مباشر للأندية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى زيادة واستمرار استدامة الأندية الرياضية ماليا وإداريا، من خلال تطبيق نظام حوكمة فعال، أعلنت وزارة الرياضة عن استراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن عدد من التحديثات والتعديلات في الاستراتيجية، بما يحقق التنظيم المالي والإداري داخل الأندية الرياضية، وذلك عبر 6 مبادرات تختص بالعديد من الجوانب، وهي الدعم المباشر والحوكمة والألعاب المختلفة والحضور الجماهيري وتطوير المنشآت الرياضية والتحول الرقمي.

مبادرة «الدعم المباشر»:





زيادةفي الدعم المخصص لأندية دوري الدرجة الأولى، ليستحق كل نادفي هذه ملايين ريال 6.5 الدرجة مبلغ ملايين كانت 5 سنويا، بدلا من في العام الماضي



سيستمر ذات الدعم المقدم لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع مليون ريال لكل ناد سنويا



تقديم 3 ملايين ريال لكل ناد من أندية دوري الدرجة الثانية



مبادرة «التحول الرقمي»





تتمحور حول إطلاق منصة رقمية مركزية للوزارة، بهدف تفعيل التحول الرقمي للأندية داخليا من خلال نطاقين:



الأول يرتكز على تطوير منصة رقمية، تمكن الأندية من تقديم الوثائق الرسمية، وتسهيل عملية التواصل والتقييم



النطاق الثاني يرتكز على متابعة خطط الأندية المشمولة بالتحول الرقمي في الموسم الرياضي 2021- 2022



تخصيص 500 ألف ريال سنويا لدعم تلك المبادرة



مبادرة الحوكمة





العمل بنظام التصنيف الإداري للأندية الرياضية والمعلن عنه مؤخرا، لتشمل بذلك جميع أندية السعودية والبالغ عددها 170 ناديا، دون النظر لدرجة النادي في دوري كرة القدم، بعد أن كانت في العام الماضي تختص بـ64 ناديا فقط



إطلاق مسار الاستقلال لأندية الفئة (أ) حسب تصنيفها إداريا، بحيث يتم منحها هامشا أوسع لتدبير الخطط والإجراءات المتعلقة بالحوكمة، وسيتم تقييم أندية هذه الفئة على وجه التحديد، عبر التركيز على مؤشرات أداء رئيسة، تختص بالأداء المالي والإداري والرياضي، وكذلك التفاعل الجماهيري



مبادرة الألعاب المختلفة:

شهدت إضافة 3 ألعاب جديدة، هي المصارعة، والمبارزة والسهام، بميزانية عامة تقدر بـ474.5 مليون ريال

تخصيص مبلغ 432 مليون ريال لنظام النقاط الموحد:

يرتكز على تقسيم الرياضات المنضمة لهذه المبادرة إلى ثلاث فئات (أ– ب – ج)

تحصل كل رياضة على عدد معين من النقاط، يتم توزيعها على الدوريات والمسابقات بواقع 1440 نقطة، تكون قيمة النقطة الواحدة 300 ألف ريال

سيخصص المبلغ المتبقي من الميزانية العامة، والبالغ 42.5 مليون ريال لصالح برنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية

يرتكز هذا النظام على التسجيل مع الاتحادات المعنية في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، واجتياز التقييم من قبل الاتحاد أثناء تفعيل البرامج وفي نهاية الموسم

مبادرة الحضور الجماهيري:

تخصيص مبلغ 240 مليون ريال لمبادرة الحضور الجماهيري، وهي مختصة بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) بواقع مليون ريال، لكل ناد كحد أقصى للمباراة الواحدة المقامة على أرضه

مبادرة تطوير المنشآت الرياضية

استمرار تخصيص مبلغ 160 مليون ريال لهذه المبادرة، نحو تحقيق التطوير الشامل والجزئي للمنشآت