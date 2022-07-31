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بواتينج يسجل الأول للاتحاد السكندري أمام الطلائع والنتيجة 2 / 1 للفريق العسكري.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - سجل بنيامين بواتينج، لاعب الاتحاد السكندري، هدف التعديل لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 75 من عمر في المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز العسكري في ضمن منافسات الجولة 28 من الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة 2 / 1 للفريق العسكري.

 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، وأحمد عبد الرحمن زولا – علي الفيل – مصطفى الزناري – حسن مجدي في الدفاع، مهند لاشين – محمد جابر – عمرو السيسي في الوسط، علي الزاهدي – ميدو جابر – رجب عمران في الهجوم.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: صبحي سليمان في حراسة المرمى، هشام صلاح – عبد الله نصيب – محمود شبانة – السيد سالم – صبري رحيل في الدفاع، أحمد نبيل مانجا – كريم الديب – عبد الغني محمد في الوسط، بينجامين بواتينج – أحمد عادل "" في الهجوم.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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