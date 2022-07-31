شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم المغرب 2 – 1 ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003 لنصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق أسامة اليعقوبي، ونجح منتخب مصر للشباب فى إدراك التعادل عن طريق أحمد حواش فى الدقيقة 32، وسجل صلاح مصطفى "باشا" هدف الفراعنة الثاني فى شوط المباراة الثاني.

وشهدت المباراة فى دقائقها الأخيرة إثارة كبيرة بطرد محمد جزولى لاعب المنتخب المغربي بعد تدخل قوى على صلاح باشا.

وينتظر منتخب مصر فى نصف النهائي الفائز من مباراة تونس والجزائر التي تنطلق بعد قليل في البطولة.

وتأهل المنتخبان المصري والمغربي بغد الفوز في مباراتهما في دور المجموعات، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.