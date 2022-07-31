شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب المنتخب الجزائري للشباب موعدا مع المنتخب المصري في نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب شاب محاربو الصحراء على تونس بهدف دون رد في ربع النهائي سجله اللاعب الجزائري حاجي عفاري.

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهمااليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق أسامة اليعقوبي، ونجح منتخب مصر للشباب في إدراك التعادل عن طريق أحمد حواش في الدقيقة 32، وسجل صلاح مصطفى "باشا" هدف الفراعنة الثاني في شوط المباراة الثاني.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة إثارة كبيرة بطرد محمد جزولى لاعب المنتخب المغربي بعد تدخل قوي على صلاح باشا.

وتأهل المنتخبان المصري والمغربي بغد الفوز في مباراتهما في دور المجموعات، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.