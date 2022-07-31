شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للكونغ فو ينظم دورة للمدربين والحكام في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد الأفريقى للووشو كونغ فو، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو، برئاسة المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولى للكونغ فو، دورة تدريبية للحكام والمدربين بالمركز الأولمبى بالمعادى والتى بدأت الأربعاء الماضى واختتمت يوم السبت.

شارك فى تنظيم البطولة اللواء عصام خاطر، الأمين العام للاتحاد الأفريقى واللواء أحمد جاد، أمين صندوق الاتحاد الأفريقى وعضو مجلس الإدارة والدكتور عمرو إسماعيل أبو العزم مدير الدورة وأشرف عليها مراد عباس وإيهاب عبد المنعم وعلاء شيتيه.

حاضر فى دورة الساندا الحكم الدولى وليد هيصة رئيس لجنة حكام أفريقيا والدولى عصام سليمان رئيس اختبارات الأحزمة الأفريقية والمدربين حسين عبد الموجود وعماد عيسى ومحمد سيف ومعتز راضى.

وحاضر فى دورة الأساليب الدكتور عاطف طه وشريف عبد الحميد والدكتور محمد توفيق وخلاف محمد عمر ، شارك فى الدورة 38 مدرب ساندا و30 حكم ساندا واساليب و18 مدرب أساليب.

كما تم على هامش الدورة عمل اختبارات الأحزمة الأفريقية للاعبى المنتخبات القومية واللاعبين الدوليين والحكام والمدربين الدوليين بدءاً من الحزام الأخضر حتى الحزام الأسود 1 دان.