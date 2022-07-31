شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للانتصارات بهدف فى شباك سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد غزل المحلة ذاكرة الانتصارات على حساب سموحة بهدف دون مقابل أحرزه عبده يحيي فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المحلة، فى الجولة الـ28 للدورى ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، ويبتعد قليلا عن صراع الهبوط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة فى المركز السادس.

جاءت أحداث المباراة قوية من جانب لاعبى غزل المحلة وظهرت على لاعبيه الرغبة في خطف الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، إلا أن أبناء مصطفى عبده سيطروا على مجريات المباراة حتى كللوا مجهودهم بالفوز بهدف مقابل للاشئ عندما استغل عبده يحيي هداف الفريق خطأ أحمد حكم مدافع سموحة وتخطى الهانى سليمان حارس مرمى الموج الأزرق محققا الفوز لفريقه.

جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم – محمد شكري

الوسط: محمد كناريا – حمدي علاء – صديق أوجولا – محمد نادي

الهجوم: أليا سيلا – مروان حمدي

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل – خالد سامي – معاذ الحناوي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – أحمد الشيخ

الهجوم: هشام عادل – عبده يحيى – إبراهيما كونيه