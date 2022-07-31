شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيسترن كومباني: فخور بأداء اللاعبين وأمامنا مهمة قوية في المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق المهندس نصر عبد العزيز، رئيس نادي إيسترن كومباني، على فوز الفريق بهدف على سيراميكا، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

وقال عبد العزيز، في تصريحات للموقع الرسمي لإيسترن كومباني: إنه فخور بأداء اللاعبين في مباراة اليوم أمام سيراميكا، وتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وأضاف رئيس إيسترن كومباني، أن اللاعبين حصلوا بالأمس على مكافأة الفوز أمام المصري في فندق الإقامة، من أجل تحفيزهم في مباراة اليوم، وهو ما حصل بالفعل، مضيفًا أيضًا أن اللاعبين سيحصلون على مكافأة الفوز أمام سيراميكا في المران.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سعيد بخروج الفريق من المراكز الثلاثة الأخيرة، وأن الفريق أمامه مهمة كبيرة في المباريات المقبلة، من أجل البقاء في بطولة الدوري الموسم المقبل.

ووجه رئيس إيسترن كومباني، التحية للاعبين والجهاز الفني، بقيادة علاء عبد العال، على تحقيق الفوز اليوم، والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة.