شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الاتحاد السكندري 2 / 0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري بتقدم الفريق العسكري بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره الاتحاد السكندري بتوقيع علي الزاهدي، لاعب الفريق العسكري، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء ومراوغة دفاع الاتحاد وتسديدها ببراعة في الشباك.

وأهدر أحمد عادل ميسي فرصة التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25 بعدما سدد كرة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام، وعزز أحمد سمير تقدم الطلائع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يسار صبحي سليمان حارس زعيم الثغر، بعد استقبال عرضية متقنة من مهند لاشين من الجبهة اليسرى، واستمرت النتيجة بتقدم الطلائع بهدفين حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، وأحمد عبد الرحمن زولا – علي الفيل – مصطفى الزناري – حسن مجدي في الدفاع، مهند لاشين – محمد جابر – عمرو السيسي في الوسط، علي الزاهدي – ميدو جابر – رجب عمران في الهجوم.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: صبحي سليمان في حراسة المرمى، هشام صلاح – عبد الله نصيب – محمود شبانة – السيد سالم – صبري رحيل في الدفاع، أحمد نبيل مانجا – كريم الديب – عبد الغني محمد في الوسط، بينجامين بواتينج – أحمد عادل "ميسي" في الهجوم.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس فى جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 11 مباراة انتهت بالتعادل و6 هزائم فقط، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول الترتيب، بعدما لعب زعيم الثغر 27 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.