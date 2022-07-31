أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 31 / 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 31 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان فيريرا المدير الفنى للفريق، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا فى الجولة الـ28 للدورى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.