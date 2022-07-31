شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إبراهيم عادل لقائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك واستمرار استبعاد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك، في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في التاسعة من مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - عمر جابر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - إيريك تراوري

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.

وشهدت القائمة عودة إبراهيم عادل بعد شفائه من إصابة عضلات البطن، كما استمر استبعاد أحمد فتحي من المشاركة.