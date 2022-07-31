شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يبتعد لأول مرة عن مناطق الهبوط ويواصل سلسلة اللاهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل نادى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، صحوته بالفوز على سيراميكا بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخطف إيسترن كومباني هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 8 عن طريق ركلة جزاء ترجمها بنجاح الفلسطيني محمد صالح في شباك عامر عامر حارس سيراميكا، بعدما حصل محمد رمضان على خطأ من مدافع سيراميكا ليحتسب الحكم الخطأ من خارج منطقة الجزاء، إلا أن تقنية الفيديو أبلغت الحكم أن الخطأ من داخل المنطقة ليحتسب ركلة جزاء.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، والفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على سيراميكا بهدف نظيف.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 27 ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى، ليخرج لأول مرة من مناطق الهبوط ويشعل الصراع بين الأندية التي يسبقها وهي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة.