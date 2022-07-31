شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرز المركز الرابع لفرق السيدات والخامس للرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أُسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر بالإسكندرية، واحتل منتخبنا الوطني للخماسي الحديث المركز الرابع في ترتيب فرق السيدات برصيد 3409 نقاط، فيما احتل منتخبنا المركز الخامس في ترتيب فرق الرجال برصيد 4169 نقطة.

وتحتسب نتائج الفرق بجمع نقاط لاعبي كل دولة المشاركين في منافسات الفردي.

وتُوج المنتخب الإنجليزي بذهبية فرق السيدات، وأحرز المنتخب الكوري الجنوبي الميدالية الفضية، والمنتخب المجري الميدالية البرونزية.

فيما توج المنتخب الفرنسي بذهبية فرق الرجال، وحصد المنتخب المجري الميدالية الفضية، فيما حصد المنتخب الألماني الميدالية البرونزية.

واختتمت منافسات البطولة بمسابقة تتابع المختلط وتوج الزوجي الكوري المكون من وينجتاي جون و صانوو كيم بذهبية المنافسة عقب حصدهما لـ 1393 نقطة، وحصد الزوجي البريطاني المكون من جوزيف شونج وجيسيكا فارلي الميدالية البرونزية، فيما حصد الزوجي والتركي المكون من بوجرا اونال وبيكي اوزيوكسيل الميدالية البرونزية.

واحتل الزوجي المصري المكون من سلمى أيمن ومحمد الجندي المركز العاشر.

وكانت مصر قد توجت بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين، حيث حصد الثنائي هايدي عادل وأميرة قنديل ذهبية تتابع السيدات، فيما حصد الثنائي إسلام حامد وأحمد حامد فضية تتابع الرجال، وحصد محمد الجندي فضية فردي الرجال.

واستضافت مصر البطولة بمشاركة 43 دولة، وبحضور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.