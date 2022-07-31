شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يهزم سيراميكا بهدف ويشعل صراع البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد صالح من ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأشعل فريق إيسترن كومبانى صراع البقاء في الدورى العام بعدما ارتقى للمركز الخامس عشر بترتيب الجدول برصيد 27 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 27 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل 12 تعادلا و8 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف التي سجلوها.

ودخل إيسترن كومبانى المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمي: عمرو حسام،خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي،خط الوسط: أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد رمضان - محمد ناصر (مودي)،الهجوم: عماد ميهوب - فراس بن عيفية.

بينما خاض سيراميكا المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - مصطفى ميسي،خط الهجوم: شادي حسين.