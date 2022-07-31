شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 7 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الأحد 31 / 7 / 2022، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان فيريرا قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى، بالإضافة إلى فوز غزل المحلة على سموحة، وايسترن كومبانى على سيراميكا بالدورى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غزل المحلة يعود للانتصارات بهدف فى شباك سموحة

استعاد غزل المحلة ذاكرة الانتصارات على حساب سموحة بهدف دون مقابل أحرزه عبده يحيي فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المحلة، فى الجولة الـ28 للدورى ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، ويبتعد قليلا عن صراع الهبوط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة فى المركز السادس.

إيسترن كومبانى يهزم سيراميكا بهدف ويشعل صراع البقاء فى الدورى

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد صالح من ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

منتخب الشباب يهزم المغرب 2 – 1 ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب

تأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003 لنصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

رسميًا.. سموحة يتعاقد مع جونيور أجاى لمدة 3 مواسم بعد رحيله من النصر الليبى

أعلن نادى سموحة التعاقد رسمياً مع النيجيري جونيور أجاى بعد فسخ تعاقده مع النصر الليبى، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبى.

ناشئات اليد يهزمن كازاخستان 21/39 فى بطولة العالم بمقدونيا

فاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد على كازاخستان بنتيجة 21/39 فى ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا، ليضمن التأهل لدور الـ16.

لعبة الكراسى الموسيقية تتواصل فى الجبهة اليمنى بالأهلي بين هانى وكريم

تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية فى النادي الأهلي، وتحديداً فى مركز الظهير الأيمن، فقد شهدت المباريات الماضية غياب محمد هاني وكريم فؤاد للإيقاف.