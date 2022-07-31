شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عودة أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق، فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر انطلاقها غدًا الإثنين لحساب الأسبوع الـ28 بمسابقة الدوري المحلي.

القائمة غاب عنها أكثر من لاعب، من بينهم عمر رضوان وأحمد أيمن ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمود عبد الله وجان موريل وحازم مرسي ومروان حمدي لأسباب مختلفة، وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبًا كالتالي:

فى حراسة المرمى .. محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – كمال السيد.

خط الدفاع .. عمرو الحلواني – محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – عصام صبحي.

خط الوسط .. عمر الوحش – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمد بن خماسة – محمود عبد العاطي ”دونجا” – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفى – محمد عبد السميع – حسن ياسين.

خط الهجوم .. خالد النبريصي – محمد الشامي

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم ضمن برنامج الإعداد للقاء فريق مصر المقاصة غدًا الإثنين فى إطار منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على عددا من الجمل الفنية والخططية المقرر تطبيقها فى مواجهة الغد وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين سعيا لاستمرار مسيرة الانتصار على الصعيد المحلي.

كما حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، على تكليف عدة لاعبين بعدة تعليمات سيتم الالتزام بالمباراة التى يحتضنها ملعب الإسماعيلية.

كما تطرق المران إلى تدريبات بدنية استهدفت الحفاظ على المعدلات البدنية التي تم الوصول إليها مؤخرًا.

واختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة.