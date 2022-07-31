شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الاتحاد السكندري بتوقيع الزاهدي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره الاتحاد السكندري بتوقيع علي الزاهدي، لاعب الفريق العسكري، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس فى جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 11 مباراة انتهت بالتعادل و6 هزائم فقط، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول الترتيب، بعدما لعب زعيم الثغر 27 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.