شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالإسماعيلي يفوز على الجبلين السعودي بهدف نظيف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق الأمل للفوز على الجبلين السعودي بهدف نظيف فى التجربة الودية الثانية له خلال فترة الإعداد، والتى أقيمت مساء اليوم "الأحد" على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من عبد الله جمال فى حراسة المرمي ومحمد البحيري وأحمد أيمن الصغير ومحمد طاهر ومحمد أبو المجد بوشا فى خط الدفاع ومحمد بن خماسة وعبد الله السعيد ومحمد عبد السميع ووجيه عبد الحكيم فى خط الوسط ومروان حمدي وخالد النبريصي فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بكل من: محمد طارق فى حراسة المرمي وعبد الله حسني وأحمد عبد الوهاب ومحسن الحجف ومحمود البدري وأحمد أيمن وأحمد عبد السميع ومحمود عبد الله وجون موريل وحازم مرسى ومحمد زيدان.

شهد اللقاء حضور وليد شعيب، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الناشئين.

ويقود فريق الأمل بالإسماعيلي خالد القماش مديرا فنيا، وعاطف عبد العزيز ومحمد حسيب مدربين، وسيد عزازى مدربا لحراس المرمى، وهشام صالح المدير الإداري، وباسم فتحى أخصائي للعلاج الطبيعي.