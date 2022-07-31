شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 31 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية فى النادي الأهلي، وتحديداً فى مركز الظهير الأيمن، فقد شهدت المباريات الماضية غياب محمد هاني وكريم فؤاد للإيقاف.
فى مباراة المقاولون العرب أمس، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري غاب محمد هاني للإيقاف، وشارك كريم فؤاد أساسياً فى مباراة المقاولون لكن محمد هاني سيعود لقيادة الجبهة اليُمنى للأهلي فى مباراة فاركو الأربعاء المقبل بالجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة سيغيب عنها كريم فؤاد للإيقاف.
يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إصابات كثيرة خلال الفترة الحالية، بعدما خسر جهود عدد كبير من لاعبيه للإصابات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.
ويستعد الأهلي لمباراة فاركو الأربعاء المقبل فى الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز لتحسين نتائجه والحفاظ على حظوظه فى التتويج بالدورى.
وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من: أكرم توفيق الذى يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمار حمدى الذى يتأهل من إصابة الرباط الصليبى، فيما أجرى حسين الشحات منذ أيام عملية فى الغضروف الداخلي للركبة بقطر.
يخوض فريق الأهلي مباراة قوية أمام فاركو الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى التتويج ببطولة الدوري.موعد مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري
ويلتقي الأهلي مع فاركو فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.
أرجع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، سبب غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق عن المباريات الأخيرة، رغم تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة، لعدم الجاهزين الفنية.
وشارك بيرسي تاو فى تدريبات الأهلي الجماعية على مدار الأيام الماضية، لكنه مازال خارج حسابات الجهاز الفنى، ويخرج من قائمة المباريات بسبب عدم الجاهزية الفنية.
يخضع ثنائى الأهلي "أحمد عبد القادر وصلاح محسن" لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، لتحديد موقفهما من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، بعدما تعرض الثنائي لإصابة فى مباراة المقاولون العرب أمس.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن أحمد عبد القادر اشتكى من آلام مباغتة فى العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بعد عدة دقائق من انطلاق مباراة المقاولون التى أقيمت أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري وانتهى بالتعادل السلبي.