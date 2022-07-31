شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 31 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية فى النادي الأهلي، وتحديداً فى مركز الظهير الأيمن، فقد شهدت المباريات الماضية غياب محمد هاني وكريم فؤاد للإيقاف.

فى مباراة المقاولون العرب أمس، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري غاب محمد هاني للإيقاف، وشارك كريم فؤاد أساسياً فى مباراة المقاولون لكن محمد هاني سيعود لقيادة الجبهة اليُمنى للأهلي فى مباراة فاركو الأربعاء المقبل بالجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة سيغيب عنها كريم فؤاد للإيقاف.

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إصابات كثيرة خلال الفترة الحالية، بعدما خسر جهود عدد كبير من لاعبيه للإصابات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو الأربعاء المقبل فى الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز لتحسين نتائجه والحفاظ على حظوظه فى التتويج بالدورى.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من: أكرم توفيق الذى يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمار حمدى الذى يتأهل من إصابة الرباط الصليبى، فيما أجرى حسين الشحات منذ أيام عملية فى الغضروف الداخلي للركبة بقطر.

موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة