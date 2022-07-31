شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد 76 يوما في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد غزل المحلة ذاكرة الانتصارات بعد غياب 76 يوما في بطولة الدوري، بعد تحقيق الفوز على حساب سموحة بهدف دون مقابل، أحرزه عبده يحيي فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المحلة، فى الجولة الـ28 للدورى.

ونجح غزل المحلة في تحقيق الفوز بعد غياب 76 يوما وتحديدا منذ الفوز على إيسترن كومبانى بهدف نظيف يوم 16 مايو الماضي، حيث تعادل بعدها مع إنبي 2/2، ثم الهزيمة من طلائع الجيش والأهلى، قبل التعادل السلبي مع الإسماعيلي، قبل الهزيمة من البنك والزمالك والمقاولون العرب، والتعادل مع سيراميكا.

بهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، ويبتعد قليلا عن صراع الهبوط، بينما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة فى المركز السادس.

جاءت أحداث المباراة قوية من جانب لاعبى غزل المحلة وظهرت على لاعبيه الرغبة في خطف الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، إلا أن أبناء مصطفى عبده سيطروا على مجريات المباراة حتى كللوا مجهودهم بالفوز بهدف دون مقابل عندما استغل عبده يحيي هداف الفريق خطأ أحمد حكم، مدافع سموحة، وتخطى الهانى سليمان، حارس مرمى الموج الأزرق، محققا الفوز لفريقه.