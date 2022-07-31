بقيادة السعيد ورمضان.. بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وشهدت القائمة عودة وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف من الإيقاف، كما عاد اللاعب الشاب إبراهيم عادل بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في التاسعة من مساء الاثنين على إستاد القاهرة الدولي.

‏‎وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - عمر جابر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - إيريك تراوري

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس