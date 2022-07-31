إيسترن كومباني يهرب من منطقة الخطر مؤقتًا بفوز مهم أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق إيسترن كومباني فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الجبل الأخضر" ضمن الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.

وجاء هدف الفوز عن طريق المدافع الفلسطيني محمد صالح في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، ليواصل فريق إيسترن كومباني نتائجه الإيجابية في آخر ست جولات.

بهذه النتيجة يكون إيسترن كومباني هرب من منطقة الهبوط ولو بصورة مؤقتة، حيث أصبح رصيد الفريق 27 نقطة بفارق نقطة عن الجونة والذي تراجع للمركز السادس عشر، إلا أن الفريق الساحلي لديه مباراة ضد البنك الأهلي غدًا الإثنين.

في المقابل، تحمد رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز التاسع، وأصبح مهددًا بالتراجع حال فوز أو تعادل الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش.

وسيلعب إيسترن كومباني في الجولة المقبلة ضد إنبي، في المقابل يواجه سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.