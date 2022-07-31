بعد غياب 8 مباريات.. غزل المحلة يعود للانتصارات بهدف في سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق غزل المحلة طريق الانتصارات من جديد بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المحلة" في إطار الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.

وجاء هدف الفوز عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 50، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية بعد غياب دام 8 مباريات عن تحقيق الفوز.

في المقابل، واصل فريق سموحة سلسلة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، حيث فشل الفريق السكندري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وكان آخر فوز لسموحة في مسابقة الدوري على حساب الأهلي بنتيجة (3-2)، ضمن الأسبوع الـ23.

ورفع فريق غزل المحلة رصيده للنقطة الـ30 في المركز الثالث عشر.

في المقابل، توقف رصيد سموحة عند 40 نقطة في المركز السادس ليصبح مهددًا بالتراجع من حيث الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب غزل المحلة ضد فيوتشر في الجولة المقبلة، أما سموحة فسيلعب ضد سيراميكا كليوباترا.