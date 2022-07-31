كأس العرب للشباب.. مصر تعبر المغرب وتنتظر الفائز من الجزائر وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

فاز المنتخب المصري للشباب على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عام، المقامة في السعودية.

وعاد المنتخب المصري في النتيجة بعدما أحرز المنتخب المغربي الهدف الأول عن طريق أسامة اليعقوبي، ثم عاد منتخب الفراعنة وتعادل عن طريق أحمد حواش ليعود ويحرز صلاح مصطفى الهدف الثاني وهو هدف الفوز.

ومن المنتظر أن تواجه مصر في نصف النهائي، الفائز من مباراة الجزائر وتونس، والتي ستقام مساء اليوم الأحد.

وتأهل منتخبا فلسطين والسعودية إلى نصف النهائي، وسيواجهان بعضهما البعض يوم الأربعاء المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول، قد فاز على المنتخب المغربي في أمم إفريقيا الماضية، بنفس السيناريو، بعدما كان متأخر بهدف في بداية اللقاء، وعاد وأحرز هدفين وفاز بالمباراة.