فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة يوسف أسامة للتواجد مع الفريق، بينما استمر غياب عمر السعيد وسيف جعفر.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 63نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

‏‎وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد، محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف إبراهيم أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه ، سيف الجزيري، سيد عبدالله نيمار.