مصطفى محمد يشارك في خسارة كأس السوبر الفرنسي برباعية أمام باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على نظيره نانت، في لقاء احتضنه ملعب "بلومفيلد" .

ودخل فريق باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما خاض نانت اللقاء كونه بطل كأس فرنسا على حساب نيس.

تشكيل الفريقين

تشكيل باريس سان جيرمان: دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، راموس، كيمبيمبي، نونو مينديس، فيراتي، فيتينا، ميسي، نيمار، سارابيا.

تشكيل نانت: لافونت، أبياه، كاستيليتو، جيروتو، باليوس، كوكو، شيريفيلا، سيسوكو، بلاس، جيوساند، سيمون.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 22، سجل ليونيل ميسي هدفًا رائعًا بعدما تسلم كرة بينية من نيمار دا سيلفا، وراوغ الحارس لافونت وأودع الكرة في الشباك الخالية.

وأضاف نيمار الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في مرمى نانت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 57 من زمن المباراة تسجيل سيرجيو راموس الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان بـ"كعب القدم".

وقرر المدير الفني لفريق نانت الدفع بمصطفى محمد في الدقيقة 64 بدلا من زميله في الفريق بيدرو تشيرفيلا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 82، تقدم لتنفيذها اللاعب البرازيلي نيمار، محرزا الهدف الرابع.