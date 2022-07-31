الامارات | فريق الإمارات يهزم مصفوت وديا بهدف كيتا

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يهزم مصفوت وديا بهدف كيتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الإمارات على ضيفه نادي مصفوت بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في استاد الإمارات في رأس الخيمة، سجله الغيني كيتا.

وتأتي المباراة ضمن إستعدادات الفريقين للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتعد أول مباريات «الصقور» الودية بينما هي ثاني مباراة لفريق مصفوت.

وأشاد مشرف فريق الإمارات عبد الله العاجل بالمستوى الفني للاعبي فريقه وأكد لـ «الإمارات اليوم» أنه وبالرغم الأداء الجيد لكن اللاعبين كان بمقدورهم تقديم الأفضل، وأنه وينتظر منهم الكثير خلال المعسكر التدريبي الخارجي الذي سيقام في صربيا.

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