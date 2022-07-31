الأحمر يبتعد عن المنافسة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع المقاولون.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضاء السقا

تعادل فريق الأهلي سلبيا أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وبذلك ابتعد الأهلي عن المنافسة عن اللقب، حيث استمر في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يتصدر المسابقة الزمالك بـ63 نقطة، يليه بيراميدز بـ59 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام المقاولون:

1- الزمالك - المركز الأول - 63 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 55 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 42 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 41 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 37 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 32نقطة.

12- إنبي - المركز الثاني عشر - 31 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 29 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 27 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 24 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري

ما زال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، يتربع على عرش صدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى كالتالي:



أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 11 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف