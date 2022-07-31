شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سيف الجزيري – سيد عبدالله نيمار.

ويدخل نادي الزمالك مباراة بيراميدز متربعاً على عرش مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز فى 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25، وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.