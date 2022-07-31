شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل سلبيا مع سموحة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد المحلة بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم – محمد شكري

الوسط: محمد كناريا – حمدي علاء – صديق أوجولا – محمد نادي

الهجوم: أليا سيلا – مروان حمدي

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل – خالد سامي – معاذ الحناوي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – أحمد الشيخ

الهجوم: هشام عادل – عبده يحيى – إبراهيما كونيه

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس فى ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.

وفى المقابل يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر على جدول الترتيب، برصيد 27 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، نجح خلالها فى تحقيق الفوز خمس مرات مقابل 12 مباراة انتهت بالتعادل و10 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31.